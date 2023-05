Bonn Capitals verlieren in Bonn gegen Paderborn

So etwas haben Spieler, Betreuer und Anhänger des amtierenden deutschen Baseballmeisters schon sehr lange nicht mehr erlebt. Die Bonn Capitals mussten gegen die Paderborn Untouchables im eigenen Stadion in der Rheinaue eine bittere Doppelniederlage hinnehmen. Nach dem herben 0:12 im ersten Spiel, das bereits nach dem 5. Inning zu Ende war, verlor die Mannschaft von Spielertrainer Wilson Lee trotz einer Leistungssteigerung auch das zweite Match mit 5:11. Damit verloren die Capitals gleichzeitig die Tabellenführung in der Nordgruppe an die Hamburg Steelers. Auf den zweiten Platz rückte Paderborn vor. Bonn rutschte mit nunmehr acht Siegen und bereits sechs Niederlagen auf Rang drei ab.