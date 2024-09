Deutsche Meisterschaft - Finalserie Deutliche Pleite für Capitals in Spiel zwei

Sechs Spiele, drei Siege hüben wie drüben: Schon in der Normalrunde ging es zwischen den Bonn Capitals und den Paderborn Untouchables ausgeglichen zu. Und so verwundert es kaum, dass die ersten beiden Spiele in der Finalserie um die deutsche Baseballmeisterschaft 2024 in der Bonner Rheinaue mit einer Siegteilung endeten. Nach dem knappen und hart erkämpften 5:4-Erfolg für die Capitals am Samstag setzten sich die Ostwestfalen im zweiten Aufeinandertreffen am Sonntag vergleichsweise deutlich mit 7:1 durch.