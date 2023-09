Deutschlandpokal als Trostpflaster Bonn Capitals empfangen die Haar Disciples

In der Best-of-three-Serie treffen die Capitals zunächst auf ihren Gegner aus dem Viertelfinale, die Haar Disciples aus München, die sich gegen Mainz für den Deutschlandpokal qualifiziert hatten. Spiel Nummer eins in der Bonner Rheinaue beginnt am Samstagnachmittag um 17 Uhr. Das zweite Spiel am Sonntag ist für 12 Uhr vorgesehen. Ein eventuell notwendiges drittes Spiel findet gleich im Anschluss statt.