Baseball-Halbfinale : Bonn Capitals mit breiter Brust und klarem Kopf

Bonn Die Bonn Capitals wollen im Baseball-Halbfinale Serienmeister Heidenheim Heideköpfe entthronen.

Bonn Capitals gegen die Heidenheim Heideköpfe. Da war doch was. Stimmt. In den vergangenen fünf Jahren standen sich diese beiden Teams jedesmal im Finale um die deutsche Baseball-Meisterschaft gegenüber. Viermal triumphierte die Mannschaft von der schwäbischen Alb. Nur 2018 setzten sich die Capitals die Krone des deutschen Baseballs auf.

In diesem Jahr treffen der amtierende Vizemeister und deutsche Meister bereits in der Playoff-Halbfinalserie aufeinander, weil Heidenheim in der Südgruppe überraschend nur Zweiter geworden war. Die ersten beiden Partien der Best-of-Five-Serie beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr im Stadion in der Rheinaue.