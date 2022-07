Baseballer vor dem letzten Hauptrundenspieltag : Willkommene Spielpraxis vor den Playoffs für die Bonn Capitals

Keinen Playoff-Wunschgegner hat Ca­pitals-Trainer Max Schmitz. Foto: Wolfgang Henry

BONN Die Bonn Capitals treten am Samstag (18 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) zu den letzten beiden Spielen in der Normalrunde der Baseball-Bundesliga bei den Berlin Flamingos als alter und neuer Nordmeister an.