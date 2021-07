Baseballer der Bonn Capitals erwarten im Playoff-Viertelfinale Dohren : Zurück im Tagesgeschäft

Jubeln wie im Champions Cup wollen die Bonn Capitals auch nach dem Playoff-Viertelfinale gegen die Dohren Wild Farmers. Foto: Pavel Chorobik

BONN Ganze zwei Tage blieb der Mannschaft des Baseball-Bundesligisten Bonn Capitals, um sich von den Strapazen des erfolgreichen Champions Cups in Tschechien – die Capitals verloren erst im Finale gegen Parma – zu erholen. Ab Mittwoch stand dann die Vorbereitung auf das Playoff-Viertelfinale gegen die Dohren Wild Farmers auf dem Programm.

Von Thomas Heinen

Spiel eins der Best-of-three-Serie beginnt am Samstag im Stadion an der Rheinaue um 18 Uhr. Das zweite Match ist für Sonntag, 12 Uhr, terminiert. Sollte es danach remis stehen, findet das entscheidende dritte Spiel gleich im Anschluss statt.

Vor dem Training am Mittwoch mussten Headcoach Max Schmitz und die Spieler noch zahlreiche Fragen rund um den Champions Cup beantworten. „Es hat eine Menge Spaß gemacht, mit diesem Team auf dem Platz zu stehen und diese emotionale Woche zu verbringen“, sagte Terrell Joyce.

„Das war eine extrem erfolgreiche Woche für uns. Es ist uns gelungen, sehr guten Baseball auf den Platz zu bringen. Damit haben wir uns einen Namen in Europa gemacht. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Das motiviert auch für die Playoffs“, bilanzierte Schmitz.

Dabei weiß er genau, dass es nicht ganz so leicht fällt, sich nach diesem Highlight wieder auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren. „Unsere Aufgabe als Coaching Staff ist es, die positiven Dinge aus der Champions-Cup-Woche wieder in den Blick zu rücken und sie in die Playoffs mitzunehmen. Die Niederlage im Finale haben wir abgehakt“, sagte der Capitals-Coach.

Mit den Dohren Wild Farmers kommt ein Team ins Bonner Baseballstadion, das mit ebenso viel Herzblut in die Spiele geht wie die Capitals. In der regulären Saison unterlag Dohren in Bonn mit 1:16 und 10:12. Das war zur Zeit des Dohrener Saisonauftakts. In der Zwischenzeit haben sich die Wild Farmers eingespielt und schlossen die reguläre Spielzeit mit 7:5 Punkten ab.

Vor allem in Spiel zwei einer Serie sind sie mit ihrem neuen Pitcher Sherdill Jazpreet nur schwer zu überwinden. Das letzte Match gewann Dohren gegen Hamburg mit 3:1.

Bei den Capitals sind fast alle Mann an Bord. Die leichten Blessuren aus den Champions-Cup-Spielen sind überwunden. Vor allem die Offensive bleibt in dieser Saison das Prunkstück der Capitals. Geht es nach den Bonner Trainern, sollen die Spieler an die Leistungen der jüngsten Partien anknüpfen. In der regulären Bundesliga-Saison schlugen die Capitals in 14 Spielen 161 Hits, darunter 31 Homeruns, und erzielten 160 Punkte. In Ostrau waren es in fünf Spielen 56 Hits, darunter elf Homeruns. Darauf lässt sich aufbauen.