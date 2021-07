Bonner Baseballer setzen sich gegen die Dohren Wild Farmers mit 21:5 und 10:6 durch : Capitals stehen im Halbfinale

Kraftvoller Schlag: Daniel Lamb-Hunt (Nr. 15) und die Bonn Capitals haben das Halbfinale um die deutsche Baseballmeisterschaft erreicht. Foto: Thomas Schönenborn

Bonn Die Bonn Capitals stehen im Halbfinale um die deutsche Baseballmeisterschaft. In der Playoff-Viertelfinalserie setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Max Schmitz mit zwei Siegen gegen die Dohren Wild Farmers durch. In der Runde der letzten vier treffen die Capitals am kommenden Wochenende erneut in Bonn auf die Paderborn Untouchables, die gegen die Hamburg Stealers die Oberhand behielten.

Von Thomas Heinen

Vor allem das erste Spiel am Samstagabend, das die Capitals mit 21:5 gewannen, wird den Fans als Offensivspektakel in Erinnerung bleiben. Am Sonntag setzte sich der deutsche Vizemeister dann mit 10:6 durch.

Wieder einmal zeigten sich die Capitals vor allem in der Offensive in überragender Form. Allein sechs Homeruns sprechen für sich. Im ersten Spiel erlebten die Fans ein rekordverdächtiges erstes Inning, das die Capitals mit 14:0 für sich entschieden. Im zweiten Spiel am Sonntag gingen dann die Wild Farmers mit 3:0 in Führung. Die Capitals brauchten einige Zeit, um sich dann wieder auf ihre Offensive verlassen zu können. Mann des Wochenendes war Eric Brenk, gefolgt von Daniel Lamb-Hunt.

Süd-Gruppe Heidenheim Heideköpfe müssen zittern In der Süd-Gruppe der Baseball-­Bundesliga läuft bereits das Halbfinale. Dabei muss der Bonner Erzrivale, die Heidenheim Heideköpfe, um den Einzug ins Finale bangen. In der Best-of-five-­Serie steht es zwischen den Heideköpfen und den Guggenberger Legionären Regensburg aktuell 1:1. In Partie eins holte Regensburg einen Rückstand auf und siegte mit 10:9. Tags darauf setzte sich Heidenheim nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 durch. ley

Vor allem am Samstag zeigten die Capitals ihrem Gegner die Grenzen auf. Dohrens Pitcher Iwan Galkin gelang kein einziges Aus, während die Capitals Punkt auf Punkt auf die Anzeigetafel brachten. Den Pitchern der Wild Farmers standen 18 Schlagleute der Capitals gegenüber. Beim Stand von 8:0 für Bonn verließ Galkin den Mound und wurde von Daniel Thieben abgelöst. Der hatte aber auch Probleme und konnte die Bonner Offensive genauso wenig halten. Zehn Hits und 14 Runs waren die Quittung im ersten Inning, darunter ein Homerun von Terrell Joyce, ein Triple von Nick Miceli und Doubles von Eric Brenk und Joe Wittig.

Im Anschluss ließen die Bonner es ruhiger angehen, und auch Bonns Pitcher Sascha Koch ließ einige Hits zu, sodass die Wild Farmers bis auf 5:14 herankamen. Danach legte die Bonner Offensive nochmals einen Gang zu und erzielte sieben weitere Runs im vierten, fünften und sechsten Inning. Das 21:5 bedeutete das vorzeitige Ende des Spiels, in dem Justus Recki und Daniel Lamb-Hunt noch zwei weitere Homeruns beisteuerten.

Offensiv voran ging aber an beiden Tagen Eric Brenk. In Spiel eins gelangen ihm zwei Doubles und ein Single, also drei Hits. In Spiel zwei schlug Brenk gleich zwei Homeruns und erzielte ein weiteres Single. Dabei war Brenks erster Homerun ein Weckruf für die Bonner Offensive, denn zu diesem Zeitpunkt führte Dohren mit 3:0. Nach dem 1:3 durch Brenk erzielten Vinny Ahrens und Terrell Joyce die Punkte zum 3:3. Auch im vierten Inning sorgte Brenk per Homerun für das 4:3 für die Capitals. Danny Lankhorst schlug mit seinem Single zwei weitere Punkte nach Hause. Lamb-Hunt gelangen an beiden Tagen ebenfalls sechs Hits.

Für das Highlight sorgte aber Joe Wittig mit seinem Three-Run-Homerun zum 9:3 – sein erster Homerun im Dress der Capitals. Dass es insgesamt ein viel engeres Spiel wurde als am Tag zuvor, hatte zwei Gründe: Headcoach Max Schmitz wechselte insgesamt vier Pitcher ein – und die Bonner Defensive verzeichnete eine ganze Reihe schlechter Würfe, was Dohren ausnutzte.