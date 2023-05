Baseball-Bundesliga Bonn Capitals treffen in den nächsten vier Spielen auf Paderborn

Für die Offensive gilt es also, sich auf alle Pitcher des Gegners einzustellen und das vorhandene Potenzial abzurufen. Denn die Luft an der Tabellenspitze ist dünner, als in den letzten Jahren. Neu dabei sein wird auf Bonner Seite Phildrick Lwelleyn. Der Ex-Paderborner mit holländischem Pass ist erst in dieser Woche in Bonn eingetroffen und wird gegen sein altes Team auf dem Platz stehen. Die Spiele in Paderborn finden am Samstagabend ab 18 Uhr und am Sonntagmittag ab 12 Uhr statt. Am Wochenende darauf treffen sich beide Teams in Bonn wieder.