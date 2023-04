Baseball: Zwei knappe Siege in Hamburg Bonn Capitals erobern Tabellenplatz eins

So kam Neuzugang Titus von Kapff am Samstag in Match Nummer eins zu seinem ersten Einsatz als Starting Pitcher. Sascha Koch sollte im zweiten Spiel als Werfer starten. Der U23-Nationalspieler von Kapff erfüllte die Erwartungen. Zwar waren die Stealers gleich im ersten Inning mit 1:0 in Führung gegangen. Aber im weiteren Spielverlauf wurde von Kapff immer sicherer und ließ in fünf Innings nur zwei Hits zu.