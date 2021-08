Meistertitel in weiter Ferne : Bonn Capitals enttäuschen in Heidenheim

BONN Die Aussichten der Bonn Capitals, den deutschen Baseball-Meistertitel in die Bundesstadt zu holen, sind auf ein Minimum gesunken. Denn die beiden Final-Auswärtsspiele beim Dauerrivalen aus Heidenheim endeten für das Team mit einer herben Enttäuschung. Die Capitals verloren beide Partien gegen die Heideköpfe mit 3:9 und 5:7. Das Aufbäumen der Mannschaft im zweiten Match kam zu spät.

Damit stehen die Capitals vor den Heimspielen am kommenden Wochenende in der Rheinaue schon mit dem Rücken zur Wand, denn dem Titelverteidiger aus Heidenheim fehlt nun nur noch ein Sieg, um erneut die Meisterschaft feiern zu können.

Vor allem was die Offensive angeht, waren die Capitals zu keiner Zeit in der Lage, an ihre starken Leistungen aus dem bisherigen Saisonverlauf anzuknüpfen. In der ersten Partie standen 19 Hits der Heideköpfe lediglich vier der Bonner gegenüber. Im zweiten Spiel wachte die Offensive der Capitals zu spät auf und kam erst im neunten Inning nach einem 1:7-Rückstand auf 5:7 heran.