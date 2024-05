Erstes Playoff-Halbfinalspiel Die Dragons Rhöndorf wollen ein neues Kapitel schreiben

Den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung können die Drachen am Samstagabend ab 19 Uhr in der Halle an der Menzenberger Straße machen, wenn die Hauptstädter in Spiel eins der Halbfinalserie ihre Visitenkarte abgeben. Das in ihnen lodernde Feuer, welches im vergangenen Jahrtausend entfacht wurde und bis heute brennt, wollen sie mit Leidenschaft aufs Parkett bringen – um so ein neues Kapitel zu schreiben.