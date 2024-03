Marode Halle im Sportzentrum Pennenfeld Warum die Talents vor jedem Heimspiel einen Umzug bewältigen müssen

Der Zweitliga-Spieltag beginnt für Markus Wolf in einer Tiefgarage in Dottendorf. Auf einem nicht genutzten Stellplatz eines Bekannten warten Werbebanden, ein Zeitnehmertisch und weitere sperrige Gegenstände, die der Teammanager der Talents BonnRhöndorf mit sieben ehrenamtlichen Helfern vier Stunden vor dem Heimspiel im Sportzentrum Pennenfeld nach und nach auf einen Anhänger hievt. „Am Anfang der Saison haben wir uns Transporter ausgeliehen. Aber weil am Wochenende umgezogen wird, sind die sehr teuer. Das hat unser Budget so stark belastet, dass wir auf die günstigeren Anhänger umgestiegen sind. Dadurch müssen wir aber mehr Sachen in privaten Fahrzeugen transportieren“, erklärt Wolf.