Basketball ProB: Rhöndorf in Herford : Ein Trio als Versicherung für die Dragons Rhöndorf

Zurück in der Heimat: Mit der Erfahrung von mehr als 300 Bundesligaspielen in Bonn, Ludwigsburg, Würzburg und Gießen ist Florian Koch der Rhöndorfer Königstransfer. Foto: picture alliance/dpa/HMB Media/POOL/Heiko Becker

Bad Honnef Nach einem Sommer des Umbruchs sehen sich die Dragons Rhöndorf gut aufgestellt für die anstehende Saison 2022/2023 in der 2. Basketball Bundesliga (ProB).

Von Jörg Bähren

Dabei soll vor allem verhindert werden, dass sich das doppelte Drama der vergangenen Saison wiederholt. Die Voraussetzungen dafür sind bei den Rheinländern gegeben, nur müssen die Schützlinge von Trainer Julius Thomas ihr Potenzial auch aufs Feld bringen.

An diesem Samstagabend (19.30 Uhr) treten die Drachen beim Aufsteiger Herford an. Dabei hat die Thomas-Équipe die Favoritenrolle mit im Gepäck, was vor allem an der personellen Ausstattung der Rhöndorfer liegt. Mit Nicolas Buchholz und Paul Albrecht stehen zwei absolute Leistungsträger weiterhin im Kader. Dazu konnte mit Florian Koch ein mit allen Wassern gewaschener Profi ins Team gelockt werden, der die Erfahrung von mehr als 300 Bundesliga-Partien mitbringt.

Auftakt Drachen im Oktober mit vier Auswärtsspielen Die 2. Basketball-Bundesliga ist von jeher bestrebt, als Unterbau zur BBL eine möglichst breit gefächerte Plattform zu bieten, auf der sich Clubs und Spieler in professionellen Strukturen entwickeln können. Dies hat dazu geführt, dass die ProA von 16 auf 18 Mannschaften, die beiden ProB-Staffeln Nord und Süd von je zwölf auf 13 Teams erweitert wurden. Das eröffnete den Dragons Rhöndorf die Chance, über eine Wildcard doch noch in der Liga zu bleiben. Mehr Konkurrenz bedeutet auch mehr Wettbewerb, mehr Herausforderungen. Einem ersten Härtetest werden die Drachen gleich im Oktober unterzogen, wenn sie drei der vier Partien auswärts bestreiten. jb 1. Oktober, 19.30 Uhr: Herford - Dragons Rhöndorf

15. Oktober, 19.30 Uhr: Schwelm - Dragons Rhöndorf

22. Oktober, 19 Uhr: Dragons Rhöndorf - Wolmirstedt

30. Oktober, 16 Uhr: Stahnsdorf - Dragons Rhöndorf

Der Flügel litt während seiner letzten Stationen in Würzburg und Gießen zunehmend unter einem „Jumper‘s Knee“, weswegen der 30-Jährige bewusst eine Mannschaft suchte, wo er den Spaß am Spiel und auch nach wie vor eine tragende Rolle finden würde. Sein exzellentes Verhältnis zu Coach Thomas, mit dem er schon seit Jahren in der Offseason arbeitet, brachte Koch schließlich nach Rhöndorf.

Das Trio bildet das Grundgerüst, auf dem zukünftig Erfolge gebaut sein und damit neuerlichen Zitterpartien wie 2021/2022 aus dem Weg gegangen werden soll. Nach den knapp verpassten Playoffs stand schlussendlich gar der Abstieg zu Buche, dem die Drachen nur durch eine Wildcard im Zuge der Ligaerweiterung entkamen (siehe Infokasten). „Unsere Aufgabe ist es, unser Spiel durchzusetzen und physisch aufzutreten“, erklärt Thomas vor dem Debüt in Herford und beschreibt damit auch die generelle Gangart der Dragons. „Wir haben die vergangenen Wochen intensiv trainiert und freuen uns sehr darauf, dass die neue Saison jetzt beginnt.“

Der Blick geht nach vorn. Ein abermals sportlich ernüchterndes Ende soll unbedingt vermieden werden. Allerdings ohne dabei der ureigenen Rhöndorfer Identität abtrünnig zu werden. Dazu gehört, dass mit Zaba Bangala ein 20-jähriger Schwede ins Programm geholt wurde, für den die ProB die perfekte Spielwiese seiner individuellen Entwicklung darstellt. Der Power Forward spielte zuletzt für die U21-Auswahl des französischen Vorzeige-Clubs Asvel Villeurbanne. Sein bulliger Körper ist schon jetzt auf dem Level gestandener Profis, über reichlich Spielzeit sollen nun der nötige taktische Feinschliff und Erfahrung hinzukommen.