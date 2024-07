Leistungszentrum BC Beuel erhält Zuschuss der Stadt

Der Verein hatte die Summe beantragt, weil der fast fertig gestellte Neubau in unmittelbarer Nähe zur Erwin-Kranz-Halle in Beuel teurer wird als zuvor geplant. Waren die Verantwortlichen zu Beginn der Planungsphase noch von rund 1,84 Millionen Euro ausgegangen, belaufen sich die Kosten nun auf knapp 2,36 Millionen Euro. Als Grund für die Mehrkosten gab der Club „Kostensteigerungen im Baugewerbe“ an. Neben dem nun gewährten städtischen Zuschuss deckt der 1. BC Beuel die übrigen Mehrkosten mit Eigenmitteln.