Start der zweiten Badminton-Bundesliga Der BC Remagen stapelt tief

Mit zwei neuen Spielern startet der BC Remagen am Wochenende in die neue Spielzeit in der zweiten Badminton-Bundesliga. Antonia Remakulus und Andreas Nonn dürften Remagen ordentlich verstärken. Beide kamen vom benachbarten Spitzenclub TB Andernach und spielten dort in der Regionalliga. Damit ist die Mannschaft auf nahezu jeder Position doppelt besetzt und kann Ausfälle besser kompensieren. Die Neuzugänge waren die Wunschspieler von Trainer Heiko Weinert. „Beide kommen aus der Region, trainieren bei uns mit und fügen sich nahtlos in das Mannschaftsgefüge ein“, erklärt Weinert.