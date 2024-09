FV Endenich Bedarf an Achterbahnfahrten vorerst gedeckt

„Ich war 90 Minuten auf einer Achterbahn“, umschrieb Meybodi das Spielgeschehen an der Röckumstraße. Marcel Dawidowski mit seinem dritten Saisontor (19.) und Ertugul Ünal mit dem Pausenpfiff hatten die Gastgeber verdient in Führung geschossen. Dann aber drehten die Gäste auf, während Endenich zunächst einmal den Faden verlor. „Mit jedem Porzer Tor wurden meine Jungs nervöser“, erklärte der Endenicher Trainer. Porz, das von der fahrigen Spielweise der Hausheeren in Halbzeit zwei zunehmend profitierte, drehte folglich die Partie durch die Treffer in der 50., 56. und 76. Minute. Dann aber nahm Endenich das Heft des Handels wieder in die Hand. „Wir wollten in der Schlussphase den Sieg offenbar mehr als der Gegner“, sagte Meybodi. Und so gelang Jakub Merlan-Jarecki in der 85. Minute der 3:3-Ausgleich. Zwei Minuten später jubelte der eingewechselte Beckly Gwe Fontem über das 4:3, das bis zum Schlusspfiff Bestand haben sollte.