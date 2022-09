Ersatz für den Post Marathon : Alle Infos zum Beethoven-Lauf in Bonn am 11. September

Der Beethoven-Lauf findet als Alternativevent zum Deutsche Post Marathon statt. Foto: Johannes Dominik Weber

Bonn Der Deutsche Post Marathon in Bonn ist für 2022 abgesagt. Stattdessen gibt es am 11. September mit dem Beethoven-Lauf eine alternative Veranstaltung. Hier sind die Infos rund um Strecke, Startzeit, Sperrungen und alles was man sonst noch zum Laufevent wissen muss.

Nachdem Veranstalter MMP Event und der Titelsponsor Deutsche Post den klassischen Bonn Marathon für dieses Jahr abgesagt und für den 23. April 2023 geplant haben, findet nun am 11. September eine alternative Laufveranstaltung statt. Ursprünglich war das größte Sportereignis in Bonn für den 3. April 2022 geplant.

Die damaligen Corona-Beschränkungen haben die Veranstalter jedoch dazu gebracht, das Event abzusagen. Der Deutsche Post Marathon lockt jedes Jahr rund 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie bis zu 200.000 Zuschauer an.

Der Beethoven-Lauf findet mit neuer Streckenführung statt. Dabei sind drei verschiedene Läufe möglich: Zehn-Kilometer-Lauf, Halbmarathon oder Schülerstaffel. Bei der Schülerstaffel bilden zwei Läufer eine Staffel und laufen jeweils 5 Kilometer.

So verläuft die Strecke

Während der Zieleinlauf wie beim traditionellen Marathon vor dem Alten Rathaus auf dem Bonner Marktplatz stattfinden wird, wurde der Startbereich vom Belderberg ans Bonner Rheinufer verlegt – auf Höhe der Schaumburg-Lippe-Straße, zwischen Erster und Zweiter Fährgasse.

Diese Strecke durch Bonn müssen die Teilnehmer bewältigen. Foto: Grafik GA/Quelle: Deutsche Post Marathon Bonn

Von dort aus führt die zehn Kilometer lange Strecke zunächst am Rheinufer entlang Richtung Süden, über die Südbrücke, weiter am Beueler Rheinufer entlang, über die Kennedybrücke zurück auf die Bonner Seite und anschließend durch die Innenstadt zum Ziel auf dem Marktplatz.

Startzeit und Anmeldung

Der Halbmarathon beginnt am Sonntag gegen 8.30 Uhr. Die Läufer müssen die gezeigte Strecke zweimal absolvieren. Der Startschuss für den 10-Kilometer-Lauf fällt um 10.30 Uhr. Um 11 Uhr starten dann die Schulstaffeln.

Die Startunterlagen können am Samstag, 10. September, sowie am Wettkampftag selbst an der Ausgabe an der Hofgartenwiese Ecke Stockenstraße/Koblenzer Tor abgeholt werden. Dabei müssen die Meldebestätigung, die Bestätigungsmail oder ein Personalausweis vorgelegt werden. Die Ausgabe ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 7 Uhr. An beiden Tagen sind ebenfalls Nachmeldungen vor Ort möglich. Die Starterliste kann online eingesehen werden.

Die Startgebühr für den Halbmarathon beträgt 30 Euro, für die Zehn-Kilometer-Distanz 20 Euro. Darin enthalten sind die Startnummer inklusive Zeitmessung, ein Laufshirt, eine Medaille sowie eine Online-Urkunde. Wie schon bei der Oktober- und April-Challenge in der Bonner Rheinaue erfolgt die Zeitmessung über einen Chip, der in die Startnummer integriert ist. Ein zusätzlicher Messchip muss nicht geliehen oder mitgebracht werden.

Ausstattung und Verpflegung

Zusammen mit den Startunterlagen erhalten die Teilnehmer zudem einen Garderobenbeutel mit der eigenen Startnummer, der am Veranstaltungstag ab 7 Uhr im Garderobenzelt abgegeben und bis 13 Uhr dort wieder abgeholt werden kann.

Entlang der Strecke werden auch mehrere Verpflegungsstationen eingerichtet: für den Zehn-Kilometer-Lauf bei Kilometer sechs, für den Halbmarathon jeweils bei Kilometer fünf, zehn und 15. Außerdem wird es eine umfangreiche Verpflegung im Zielbereich geben.

Wertungen und Ergebnisse

Wie die Veranstalter auf ihrer Webseite erklären, wird es eine Wertung über die Halbmarathon-Distanz und über 10-Kilometer geben. Die Urkunden und Ergebnisse können nach dem Lauf online über die Webseite abgerufen werden. Zudem gibt es eine Spendenaktion. Dabei kann man eine Spendenmatte laufen und 3 € für den Bonner Sport spenden. Die Deutsche Post erklärt auf der Veranstaltungswebseite, die Spendensumme am Ende zu verdoppeln.

Musikalisches Programm

Passend zum Beethovenfest treten drei Künstler auf dem Marktplatz auf. Von 10 Uhr bis 10.30 Uhr tritt Jazz-Pianist Marcus Schinkel mit seinem Jazz-Trio auf. Von 11 Uhr bis 11.30 Uhr spielt der norwegische Pianist Mathias Halvorsen unter anderem minimalistische Klassiker von John Adams. Von 12 Uhr bis 12.30 Uhr präsentiert Kai Schumacher einen Auszug aus seinem „Rausch“-Programm auf dem Flügel.

Ab 18 Uhr ist der Post Tower Spielort für das Musikprojekt „Post Klassik Vertikal“, das sich auf verschiedenen Ebenen des Gebäudes verteilt. Eintrittskarten sind über die Internetseite des Beethovenfestes auf www.beethovenfest.de erhältlich.

Umleitungen und Sperrungen

Im Gegensatz zur Streckenführung des klassischen Bonn-Marathons führt der Beethoven-Lauf größtenteils über Fuß- und Radwege, um den Verkehr nur geringfügig zu beeinträchtigen. Das Laufevent dauert von 7 Uhr bis etwa 15 Uhr.

Kennedybrücke: Die Läuferinnen und Läufer überqueren die Kennedybrücke, von Beuel kommend, über den linken Fuß- und Radweg. Fußgänger und Radfahrer können die andere Seite (am Hilton Hotel) nutzen. Mit besonderer Vorsicht und angepasster Geschwindigkeit fahren auch Busse und Bahnen an diesem Tag weiterhin über die Kennedybrücke.

Sperrungen: Die Straße „Am Boeselagerhof“ wird für den Individualverkehr gesperrt, bleibt aber für die Buslinie 601 befahrbar. Der Belderberg wird aufgrund der Streckenführung im Bereich zwischen Brüdergasse und Friedrichstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof/ZOB einspurig. Für die Aufbauarbeiten werden die Straßen „Zweite Fährgasse“ und „Brassert­ufer“ bereits ab Samstag, 10. September, ab 15 Uhr gesperrt. Die Straßen „Moses-Hess-Ufer“ und „Brassert­ufer“ werden am Veranstaltungstag ebenfalls gesperrt. Die Rheingasse bleibt im Bereich zwischen „Am Boeselagerhof“ und „Am Belderberg“ für die Linie 601 befahrbar.

Buslinien 600 und 601: Die Busse der Linien 600 und 601 in Fahrtrichtung Tannenbusch können die Straße „Am Boeselagerhof“ auch am Veranstaltungstag befahren. Ein Posten sichert den Bereich für die Busse. An der Einmündung Berliner Freiheit/Am Boeselagerhof kann es allerdings zu einer Wartezeit von etwa fünf Minuten kommen.

Buslinien 604 und 605: Die Buslinien 604 und 605 in Fahrtrichtung Ückesdorf und Duisdorf Bahnhof werden über die Straße „Am Belderberg“ umgeleitet. Sie biegen nach der Haltestelle „Bertha-von-Suttner-Platz“ rechts ab auf den Belderberg, dann nochmals rechts in die „Rathausgasse“ und fahren bis zur Haltestelle „Markt“. Danach geht es weiter auf dem Linienweg.

Haltestellen: Die Haltestelle „Brüdergasse/Bertha-von-Suttner-Platz“ wird vorübergehend vor Hausnummer 20 verlegt.

Aktuelle Informationen auch auf der Internetseite der Stadtwerke Bonn auf www.swb-busundbahn.de.

Weitere Informationen zum Beethoven-Lauf unter www.postmarathonbonn.de.

(ga)