Die Erstvertretung des FV Endenich spielt in der Fußball-Landesliga, die Zweite in der Bezirksliga : Zwei starke Mannschaften in einem Verein

Zu den Routiniers beim FV Endenich II zählt Patrick Baltes (l.). Foto: Horst Müller

BONN Dass der FV Endenich mit seiner ersten Mannschaft in der Fußball-Landesliga spielt, ist allgemein bekannt. Dass die eigene Zweitvertretung aber etwas ganz Besonderes ist, das ist den meisten Fans wohl gar nicht bewusst. Tatsache aber ist: Seit dem Aufstieg in die Bezirksliga ist das Team von Trainer Timo Baltes die am höchsten spielende Reserve in Bonn und an der Sieg.