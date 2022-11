Fußball-Mittelrheinliga : Beim Siegburger SV schrillen die Alarmglocken

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der FC Hennef kämpft in der Fußball-Mittelrheinliga um die Herbstmeisterschaft. Beim Siegburger SV gehen die Blicke in die andere Richtung.

Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar langsam Fahrt aufnimmt, stehen die Amateurkicker auf der Zielgerade der Hinrunde. In der Mittelrheinliga kämpft der FC Hennef 05 um die Herbstmeisterschaft, während der Siegburger SV 04 und der FC BW Friesdorf es tunlichst vermeiden wollen, auf einem Abstiegsplatz zu überwintern.

Vor der vermeintlichen Kür kommt bekanntlich die Pflicht. So auch beim FC Hennef 05, der als punktgleicher Tabellenzweiter in Schlagdistanz zum Primus FC Wegberg-Beeck steht. Zum Hinrunden-„Endspiel“ treffen beide Konkurrenten am Sonntag in einer Woche im Anton Klein Sportpark aufeinander. Zunächst aber müssen die Hennefer an diesem Sonntag (15.30 Uhr) beim starken Aufsteiger TuS BW Königsdorf Farbe bekennen.