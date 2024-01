Winterbilanz in der Landesliga SSV Merten darf vom Aufstieg träumen

1, 3, 5, 13 und 15. Was auf den ersten Blick wie eine unvollständige und fehlerhafte Aneinanderreihung von Primzahlen aussieht, sind in Wahrheit die Platzierungen der Vereine des Fußballkreises Bonn in der Landesliga. Und die Lage könnte unterschiedlicher kaum sein: Der SSV Merten träumt als Herbstmeister vom Aufstieg in die Mittelrheinliga, der SC Rheinbach (3.) und Aufsteiger SSV Bornheim (5.) spielen im oberen Drittel der Tabelle mit. Am anderen Ende der Tabelle kämpfen die Nachbarvereine Fortuna Bonn und FC Blau-Weiß Friesdorf um den Klassenerhalt. Nicht zu vergessen, dass mit dem Rückzug des VfL Alter bereits eine Mannschaft als sicherer Absteiger in die Bezirksliga feststeht.