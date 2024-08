26-Jährige aus Bad Honnef Pia und Joshua Filler reisen als Billard-Ehepaar um die Welt

Pia und Joshua Filler sind 26 Jahre alt, seit bald sieben Jahren verheiratet und leben für gewöhnlich in Bad Honnef – wenn sie nicht gerade für ein Turnier oder ein Show-Match um die Welt reisen. Die Fillers verdienen als Billardprofis ihr Geld. Joshua gilt als einer der besten Poolbillard-Spieler der Welt, seine Frau Pia als beste Spielerin Deutschlands. „Wenn wir zum Frankfurter Flughafen gehen, ist das so, als würde in Bonn jemand in die Straßenbahn steigen“, sagt Pia.