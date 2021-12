Fußball-Mittelrheinliga : Blau-Weiß Friesdorf steht vor einer Herkulesaufgabe

Patrick Reisenauer (l.) spielt mit Blau-Weiß Friesdorf am Sonntag gegen das Spitzenteam FC Hennef. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der FC Blau-Weiß Friesdorf trifft in der Fußball-Mittelrheinliga am Wochenende auf ein Schwergewicht: Zu Gast ist der formstarke FC Hennef. Auch der VfL Alfter und der Siegburger SV 04 treten im direkten Duell gegeneinander an.