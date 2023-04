Nürburgring Langstrecken Serie BMW fährt dritten Sieg im dritten Rennen ein

Wer sagt denn, dass die Bayern dieses Jahr nicht das Triple holen? BMW feierte am vergangenen Samstag jedenfalls den dritten Sieg im dritten Rennen der diesjährigen Nürburgring Langstrecken Serie. Nach den bisherigen Siegen des Rowe- und des Walkenhorst-Teams hatte dieses Mal das Junior-Team die Nase vorn. Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen hatten im Ziel über 16 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierten, Marco Wittmann und Maxime Martin, auf einem weiteren BMW M4 GT3. Der letzte Podestplatz ging an Christopher Mies, Christopher Haase und Patric Niederhauser im Audi R8 LMS GT3 EVO II. Luca Ludwig, der erst kurzfristig zum Team Racing One gestoßen war, belegte mit Christian Kohlaas und Stefan Aust auf dem neuen Ferrari 296 GT3 den zwölften Rang in der Gesamtwertung. Gleichzeitig gewann das Trio die „Pro-Am“-Wertung, ausgeschrieben für Fahrzeuge, in denen sich Profis mit Amateuren abwechseln. „Das war der erste Sieg des Ferrari 296 GT3“, freute sich Ludwig, dessen Focus als Profi-Rennfahrer eher auf dem Gesamtsieg liegt. „Ferrari hat schon gratuliert“, berichtete er nach dem Rennen. Bereits im Qualifying hatte Ludwig für Aufmerksamkeit gesorgt. Dort fuhr er für sein Team die 16. Startposition heraus und war damit schneller als der Frikadelli- und der WTM-Ferrari.