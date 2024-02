Bobsportler aus Hennef Henrik Proske feiert WM-Triumph als Anschieber

Es rappelt, es ist unglaublich laut. Jedes noch so kleine Touchieren der Bande ist ein heftiger Einschlag. „In jeder Kurve spürst du, wie es dich reindrückt. Ich dachte mir nur: Was passiert hier?“ So beschreibt der in Hennef aufgewachsene Henrik Proske seine erste Bobfahrt. Diese liegt mittlerweile circa zweieinhalb Jahre zurück.