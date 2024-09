Saisonstart des 1. BC Beuel Der Liga-Dino blickt nach unten

Zweite Mannschaft

Die zweite Mannschaft des 1. BC Beuel plant in der zweiten Bundesliga Nord eine Saison im Mittelfeld, will mit den Abstiegsrängen nichts zu tun haben. Nicht mehr mit dabei sind Anna Mejikovskiy und David Salutt. Neu im Team ist Hannah Pohl, die ihre Karriee in der zweiten Mannschaft ausklingen lässt. „Wir freuen uns alle riesig auf, von der großen Erfahrung von Hannah Pohl zu profitieren. Vor allem die jüngeren Spieler können viel von ihr lernen“, sagt Beuels Spieler Luis La Rocca. Sein Amt als Mannschaftsführer hat der 30-Jährige gerade an Ben Gatzsche abgetreten, um einem Generationswechsel nicht im Weg zu stehen. Am ersten Doppelspieltag stehen dem Team zwei Heimspiele bevor. Am Samstag um 14 Uhr geht es gegen den Gladbecker FC, am Sonntag ab 11 Uhr gegen den VfB GW Mülheim.