Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr in Bonn : Abbiegespur an der Berliner Freiheit gefährlich für Radler

Immer wieder kommt es am Bertha-von-Suttner-Platz zu brenzligen Situationen, wenn Autofahrer abbiegen wollen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Ein 77-jähriger Radfahrer ist an der Abbiegespur an der Berliner Freiheit am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn schwer über den Bordstein gestürzt. Ein Anlieger fordert dort seit Langem Veränderungen.