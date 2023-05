Baseball-Bundesliga Bonn Capitals gewinnen gegen Cologne Cardinals

Ebenso Vinny Ahrens, der durch Walks und Fehler in der Kölner Feldverteidigung drei weitere Punkte beisteuerte. Alles in allem war Köln ein guter Aufbaugegner für die Bonner, denn die Offensive und das Pitching der Cardinals konnte nur selten mithalten. Aufgrund der Siegteilungen von Paderborn und Hamburg kletterten die Capitals in der Tabelle wieder auf Platz eins. Am Samstag um 13 Uhr folgte das dritte Spiel gegen die Cardinals in Köln. Am Sonntag treffen beide Teams zur gleichen Zeit in Bonn aufeinander.