Baseball Bonn Capitals sichern sich mit zwei Siegen gegen Dohren die Nordmeisterschaft

Nach dem Sieg und der damit dingfest gemachten Nordmeisterschaft verschaffte Capitals-Trainer Exeter der zweiten Reihe des Kaders im zweiten Duell des Nachmittags Spielzeit. Vor allem Pitcher Marcel Giraud, der bereits in Hamburg überzeugen konnte, machte mit einer starken Leistung auf dem Wurfhügel erneut auf sich aufmerksam. „Ich habe mich heute sehr locker gefühlt und entsprechend geworfen“, sagte der 24-Jährige, der über drei Innings keinen Hit der Gäste zuließ. Auch seine jüngsten Einsätze in der Nationalmannschaft hätten einen regelrechten Boost verursacht. Nach Giraud durften sich noch Tom Adler, Noah Lindt, Jakob Schoch und Finn Freisberg auf dem Mound beweisen. Für die offensiven Höhepunkte im zweiten Match sorgten Anthony Klinzing und Nick Michaels, die den Ball jeweils zum Homerun über den Zaun schlugen. Die nun folgende zweiwöchige Spielpause bis zum Viertelfinale, das am 3. und 4. August in der Rheinaue mit den ersten beiden Spielen der Best-of-Five-Serie beginnt, wollen die Capitals mit Spielen untereinander und eventuell einem Test überbrücken. „Wir wollen und müssen im Spielrhythmus bleiben“, sagt Nehring.