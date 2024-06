Nach dominanter Saison Erste Hockeyherren des Bonner THV steigen in 2. Bundesliga auf

Am Freitagabend hatten Nico Henninger, Philipp Sanchidrian Gonzales und Jakob Misof in Mülheim zunächst für eine 3:1-Führung gesorgt. Am Ende gelang den Hausherren noch der Ausgleich. Ein Ergebnis, das am Ende den Grundstein für den Aufstieg in die 2. Bundesliga legen sollte. Dann werden Felix Dürr und Matthias Caspari nicht mehr dabei sein. Caspari beendet seine Karriere nach insgesamt 504 Spielen für die ersten Hockeyherren des BTHV.