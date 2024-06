Im Alter von 62 Jahren gestorben Bonn Capitals trauern um Angela Beckmann

Von ihrer schweren Erkrankung wollte sie sich nicht einschränken lassen. Statt wie sonst immer mit dem Fahrrad kam sie zuletzt mit dem E-Roller in die Rheinaue gefahren, um ihre Aufgaben als ehrenamtliche Pressesprecherin der Bonn Capitals wahrzunehmen. Noch in der vergangenen Woche verfasste sie Pressemitteilungen zu den Baseball-Spielen der Bundesliga-Herrenmannschaft und kommentierte den Livestream zu den Partien gegen die Cologne Cardinals. Am Freitagabend ist Angela Beckmann im Alter von 62 Jahren an den Folgen ihres Krebsleidens gestorben.