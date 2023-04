Baseball-Bundesliga Noch fehlt den Bonn Capitals der Schlagrhythmus

In der vergangenen Saison geriet die Hauptrunde der Baseball-Bundesliga für den späteren deutschen Meister Bonn Capitals zu einer regelrechten Machtdemonstration. Keiner der Kontrahenten konnte das Team des damaligen Cheftrainers Max Schmitz das Wasser reichen. In dieser Saison dagegen scheint es einfache Gegner in der auf sechs Teams reduzierten Nordgruppe der Bundesliga nicht zu geben. Gleich am ersten Doppelspieltag mussten sich die Capitals gegen den letztjährigen Finalgegner Paderborn Untouchables vor heimischer Kulisse mit einer Siegteilung zufriedengeben. Überhaupt konnte sich kein Team im Norden mit zwei Erfolgen durchsetzen. Am Osterwochenende muss das Team von Spielertrainer Wilson Lee nun bei den Hamburg Stealers Farbe bekennen.