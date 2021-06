Zwei Siege gegen Paderborn : Bonn Capitals bleiben weiterhin ungeschlagen

Bonn Die Bonner Bundesliga-Baseballer haben die Paderborn Untouchables am Wochenende zu Hause mit 8:3 und 11:10 besiegt. Die Spieler beeindruckten die Zuschauer mit mehreren Homeruns.

Ins erste Spiel am Samstagabend starteten die Capitals denkbar schlecht. Bereits im ersten Inning ließ der deutsche Vizemeister drei Punkte zu. Drei Fehler in der Infield-Verteidigung und ein Sascha Koch auf dem Wurfhügel, der ungewohnt oft den Schlagmann an den Ball kommen ließ, sorgten für ein frühes 3:0 der Untouchables. Erst im zweiten Inning zeigte Koch, was er kann. Gleich drei Paderborner Schlagleute schickte der Starting-Pitcher per Strikeout zurück auf die Bank.