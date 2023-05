Baseball-Meister schwächelt Bonn Capitals suchen den Weg aus der Krise

Die Aufstellung der Pitcher entscheidet sich kurzfristig, da Sascha Koch am Sonntag noch leicht verletzt war. Noah Lindt ist zwar für die Semesterferien aus den USA zurück, braucht aber nach einer langen Collegesaison noch etwas Regeneration. Mit Anthony Rodriguez-Klinzing steht dafür ein weiterer Spieler im Outfield und für den Schlag zur Verfügung. Spiel eins und zwei finden am Donnerstag um 12 und 15 Uhr in Köln statt. Das dritte Spiel beginnt am Samstag um 13 Uhr ebenfalls in Köln. Das vierte Duell findet dann am Sonntag ab 13 Uhr in Bonn statt.