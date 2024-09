Präsident und Sportdirektor der Bonn Capitals im Interview „Die Mannschaft hat das gewisse Etwas“

Endlich konnten Spieler, Trainer und Funktionäre der Bonn Capitals im Stadion in der Rheinaue die dritte deutsche Baseballmeisterschaft mit den Fans gemeinsam feiern. 2018 verhinderte ein laufender Protest der Heidenheim Heideköpfe die Party, 2022 holte das Team des damaligen Trainers Max Schmitz den Pokal in Paderborn. Jetzt also stand nichts mehr zwischen Triumph und ausgelassener Freude. Was der dritte Titel und die direkte Qualifikation für das europäische Kräftemessen im Champions Cup für den Verein bedeuten, erfuhr Thomas Heinen im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Capitals, Mirko Heid, und Capitals-Sportdirektor Florian Nehring.