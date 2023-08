Baseball-Halbfinale Capitals benötigen deutliche Steigerung

Abgesehen davon, dass die Ostwestfalen auf eine Revanche für den entgangenen Titel im vergangenen Jahr aus sind, gibt die Bilanz der Capitals gegen Paderborn in dieser Spielzeit nicht gerade Anlass zu überbordendem Optimismus. In den bisherigen sechs Spielen der regulären Saison ging Paderborn viermal als Sieger vom Platz. Dabei haben die Capitals vor allem die beiden jüngsten Heimspiele in sehr unschöner Erinnerung. Einem 0:12 folgte damals eine ebenso bittere 5:11-Niederlage. Kein Team schlug den Meister in den vergangenen Jahren deutlicher. Auch eine Doppelniederlage zu Hause hat es für das Team von Spielertrainer Wilson Lee schon lange nicht mehr gegeben.