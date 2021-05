Baseballer starten in die Meisterschaft : Trainer Schmitz ist begeistert von der Offensive

Baseballer starten in die Meisterschaft

Zu den Optionen der Bonn Capitals auf dem Mound zählt auch in dieser Spielzeit Maurice Wilhelm. Foto: Thomas Schönenborn

BONN Mit Verspätung starten die Bundesliga-Baseballer der Bonn Capitals am Wochenende in die neue Saison. 250 Zuschauer sind gegen Dortmund zugelassen.

Trainer und Spieler des Baseball-Bundesligisten Bonn Capitals atmen auf. Nachdem der Saisonstart am 8. und 23. Mai jeweils ausgefallen war, beginnt für den deutschen Vizemeister am Sonntag mit den beiden Heimspielen (13 Uhr und 16.30 Uhr) im Stadion in der Rheinaue gegen die Dortmund Wanderers endlich die verkürzte Corona-Saison 2021. 250 Zuschauer, die entweder getestet, zweimal geimpft oder genesen sein müssen, sind zugelassen.