Niederlage in der Rheinaue Frauen der Bonn Capitals verlieren Finalserie um die Deutsche Meisterschaft

Der Traum der Softballerinnen der Bonn Capitals von der Deutschen Meisterschaft und dem zweiten Double nach 2022, als sowohl die Männer als auch die Frauen der Capitals den Titel holten, ist ausgeträumt. In der Finalserie gegen die Wesseling Vermins, der vierten in Folge, verlor die Mannschaft von Cheftrainer Robert Kovacevic die Best-of-Three-Serie im Stadion in der Bonner Rheinaue mit 3:8 und 6:7.