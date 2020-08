Baseball-Bundesliga : Bonn Capitals gewinnen auch gegen Dortmund

Die Capitals mit Pitcher Zack Dodson haben in Dortmund die Tabellenführung verteidigt. Foto: Thomas Schönenborn

Bonn Die Bonn Capitals haben auch ihre Saisonspiele fünf und sechs in der Baseball-Bundesliga gewonnen. Gegen die Dortmund Wanderers setzte sich das Team souverän durch.

In der Baseball-Bundesliga behalten die Bonn Capitals auch nach dem dritten Doppelspieltag als einziges Team ihre weiße Weste. Dabei schaffte der Vizemeister in fünf von sechs Partien das vorzeitige Ende nach der 10-Run-Rule. Beim Aufsteiger Dortmund Wanderers setzte sich die Mannschaft von Spielertrainer Wilson Lee souverän mit 7:1 und 17:0 durch.

Mit einem schnellen 4:0 im ersten Inning hatten die Capitals in Spiel eins schnell klar gestellt, dass sie sich nicht überraschen lassen wollten. Nach zwei Walks nutzte Chris Goebel die Dortmunder Schwäche und schlug Kevin van Meensel und Wilson Lee nach Hause. Anschließend sorgte Nick Miceli für den vierten Punkt durch Goebel.

Goebel und Miceli in Spiel eins stark

In der Folge aber kam Dortmund auf 1:4 heran. Ein erneutes Double, diesmal von Max Schmitz, sorgte dann im fünften Inning für das vorentscheidende 5:1 durch Goebel. Goebel und Miceli, die stärksten Bonner Offensivkräfte im ersten Spiel, waren dann auch am 7:1 beteiligt, das im siebten Inning den Sieg ebnete. Nach einem Triple von Goebel schlug Miceli einen Homerun zum 7:1.

Auch im zweiten Spiel gingen die Capitals schnell mit 4:0 in Führung. Diesmal aber legten sie sofort nach. Sechs Punkte im zweiten Inning führten zum 10:0. Nach dem 12:0 legten die Gäste im fünften Inning fünf weitere Runs nach. Dortmunds Pitcher Giovanni Binetti Sanchez und später Calvin Wieczorek waren restlos überfordert.

Auf Bonner Seite ragte Wilson Lee heraus, der in allen seinen At-Bats einen Hit landete, selbst vier Runs erlief und vier Runs batted in verbuchte. Auch van Meensel und Daniel Lamb-Hunt punkteten gleich mehrfach. Lamb-Hunt und Lee schlugen jeweils einen Homerun. Bonns Pitcher Zack Dodson hatte wie Sascha Koch im ersten Spiel wenig Mühe mit der Dortmunder Offensive.

Nächstes Wochenende gegen Dohren

Lee zeigt sich in dieser Saison bisher von seiner besten Seite. In beiden Spielen zusammen verbuchte der Australier sieben Hits. Damit nutzte der Bonner Spielertrainer mehr als 70 Prozent seiner Schlagchancen. Diese Offensivstärke ist am kommenden Wochenende gefordert, denn dann geht es zum Verfolger Dohren Wild Farmers.