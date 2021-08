Titelrennen bleibt offen : Bonn Capitals gewinnen drittes Finalspiel

Bonn Der Kampf um den Titel bleibt spannend: Die Bonn Capitals haben das dritte Finalspiel gegen die Heidenheim Heideköpfe. Nun müssen die Bonner Baseballer auch das vierte Spiel der Serie gewinnen, um in Spiel fünf dann um den Titelgewinn spielen zu können.

Die Capitals mussten Spiel 3 der Finalserie gewinnen – und sie haben es tatsächlich geschafft: Mit 8:3 konnten die Bonner Baseballer die Heidenheim Heideköpfe im Zaum halten und sich so die Chancen auf den Titel bewahren.

Dabei waren es vor allem die Innings eins und drei, die die Capitals auf die Siegerstraße brachten. Mit zwei Homeruns durch Vinny Ahrens und Justus Recki sowie Hits von Wilson Lee und Daniel Lamb-Hunt sammelte das Team acht Punkte ein. Auf dem Mound zeigten beide Pitcher, Maurice Wilhelm in sechs Innings und Nick Miceli in drei Innings, eine sehr starke Leistung, so dass Heidenheim nur vier Hits insgesamt schaffte.