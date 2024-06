Doppelsieg bei Dohren Wild Farmers Bonn Capitals verteidigen Tabellenführung

Im ersten der beiden Spiele zeigte sich aber auch die Offensive der Capitals von ihrer Schokoladenseite. Allein vier Homeruns flogen den Wild Farmers um die Ohren. Herauszuheben ist dabei das fünfte Inning, in dem die Gäste zwei Doubles, ein Single und zwei Homeruns schlugen und so gleich für fünf Runs und eine 8:0-Führung sorgten, die gleichbedeutend mit der Entscheidung war. Den Homerun-Reigen hatte im dritten Inning US-Boy Nick Michaels eröffnet. Da zwei Bonner auf den Bases standen, brachte der Schlag über den Zaun gleich drei Punkte ein. Daniel Sanchez und Markus Solbach im fünften sowie Daniel Lamb-Hunt im sechsten Inning lieferten die weiteren Schläge hinaus aus dem Ballpark in Dohren. Beim Stand von 11:0 endete das Spiel vorzeitig nach sechs Innings. Markus Solbach auf dem Mound ließ nur zwei Hits im ganzen Spiel zu, Rick Koch warf das Spiel als Ablösung nach Hause. Das Besondere in diesem Spiel: Nahezu alle Offensivspieler der Capitals waren am Schlag erfolgreich oder erzielten mindestens einen Run. Nick Michaels brachte mit seinen beiden Hits gleich vier Runs nach Hause (RBI). „Unsere Offensive war hellwach und hat die Würfe genau zur richtigen Zeit attackiert“, sagte Cheftrainer Exeter.