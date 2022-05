Erfolg über Dortmund : Capitals bauen Siegesserie aus

Einer der Bonner Erfolgsgaranten: Wilson Lee. Foto: schönenborn

Bonn Die Bonn Capitals untermauern mit zwei Erfolgen über Dortmund ihre Ausnahmestellung in der Baseball-Bundesliga. Das Team von Max Schmitz feiert die Siege 13 und 14 in Serie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Constantin Graf

Die Bonn Capitals haben im Rennen um die Tabellenspitze der Baseball-Bundesliga Nord am Vatertag zwei weitere Erfolge eingefahren. Auf heimischen Boden tat sich die Mannschaft von Headcoach Max Schmitz zum Teil ungewöhnlich schwer. In den beiden Partien gegen die Dortmund Wanderes setzten sich die Bonner dann doch klar mit 12:2 und 6:2 durch und führen die Tabelle weiterhin souverän an.

Allerdings muss das Team von Max Schmitz in dieser Woche gleich vier Spiele in drei Tagen bewältigen. Im ersten Spiel am Donnerstag sorgte vor allem ein bärenstark gespieltes siebtes Inning der Bonner für klare Verhältnisse. Vom Start weg war die Bonner Offensive wacher und kam auf insgesamt 16 Hits. In den ersten fünf Innings erspielte sich der Tabellenführer insgesamt eine komfortable 5:0-Führung. Der Tabellenfünfte aus Dortmund erzielte aber die nächsten beiden Punkte und verkürzte den Rückstand.

Im siebten Inning spielten die Capitals ihre Klasse gnadenlos aus: Durch sieben erfolgreiche Runs zogen die Bonner auf 12:2 davon. Laut der „10-Run-Rule“, die besagt, dass bei einem zehn oder höherem Punkte-Vorsprung die Partie beendet wird, hatten die Dortmunder keine Chance mehr.

Schwierigkeiten im zweiten Spiel

Die zweite Partie des Tages gestaltete sich für die Capitals deutlich schwieriger. Möglicherweise wollte der Tabellenführer nach der starken Vorstellung im ersten Spiel und in Hinblick auf die enorme Belastung in den kommenden Tagen bereits Kräfte schonen. Dieses Vorhaben ließ sich allerdings besonders mit der offensiven Qualität des Gegners aus Dortmund nur sehr schlecht vereinbaren. Bereits früh gelang den Capitals durch Erik Brenk die Führung, die auch lange Bestand hatte. Danach bereitete vor allem Gianni Westphal, eigentlich Ersatzpitcher der Dortmund Wanderes, den Bonnern große Probleme. Dem Außenseiter gelangen nun deutlich mehr Hits, die allerdings nur wenig Zählbares brachten. Dies änderte sich im sechsten Inning, nach starkem Homerun von Marcos Balanque gingen die Außenseiter tatsächlich zum ersten Mal mit 2:1 in Führung.

Der Rückstand stellte sich für die Capitals als Wachmacher im richtigen Moment heraus. In der Folge gelang den Favoriten wieder deutlich mehr und noch im selben Inning erzielte die Mannschaft fünf Punkte zum späteren Endstand 6:2. Besonders hervorzuheben sind auf Bonner Seite Daniel Lamb-Hunt und Riccardo Migliore mit vier gelungen Schlägen. Auch das mehrfache Wechseln des Pitchers konnte die Dortmunder Niederlage danach nicht mehr abwenden.