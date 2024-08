Bonner Baseballer mit Siegteilung gegen Mainz Der Gala folgt die kalte Dusche

Im ersten Spiel am Samstagabend dominierten zunächst die Pitcher. Entsprechend blieb die Anzeigetafel bis ins vierte Inning leer. Vor allem Markus Solbach aufseiten der Gastgeber hielt die Schlagleute der Mainzer fast nach Belieben in Schach. Am Ende warf Solbach alle neun Innings durch. Seine Bilanz: 15 Akteure der Athletics schickte der Bonner Pitcher per Strikeout zurück auf die Bank. Lediglich drei Hits ließ Solbach im gesamten Duell zu.