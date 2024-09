Baseball-Bundesliga Bonn Capitals nach Sieg über Paderborn Deutscher Meister

Solbach selber gab sich bescheiden. „Natürlich habe ich einen Anteil an diesem Erfolg. Zum Glück habe ich keine Punkte in den letzten beiden Spielen abgegeben. Aber wir waren als Team gefragt und haben das in den entscheidenden Momenten der Serie gut gemacht.“ Die Fans der Capitals dürfen sich auch in der Saison 2025 auf Deutschlands wohl besten Pitcher freuen. „Ich mache weiter“, verkündete der MVP. „Aber jetzt möchte ich diese, meine zweite Meisterschaft nach 2018 mit den Capitals erst einmal genießen.“