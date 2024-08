Halbfinalserie der Baseball-Bundesliga Bonn Capitals nach Spiel zwei enttäuscht

Die Halbfinalserie um die deutsche Baseball-Meisterschaft zwischen den Bonn Capitals und dem Titelverteidiger, den Heidenheim Heideköpfen, nimmt den erwartet spannenden Verlauf. Die ersten beiden Spiele in der Best-of-Five-Serie endeten im Stadion in der Bonner Rheinaue mit einer Siegteilung. Dem überzeugenden 6:2-Erfolg am Samstagabend folgte die knappe 1:2-Niederlage in einem hochklassigen Spiel am Sonntagnachmittag.