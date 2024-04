Baseball-Bundesligist Bonn Capitals sehen Pitchen als Club-Philosophie

Heimpremiere

Nach zwei Auswärtsaufgaben und ebenso vielen Siegteilungen in Paderborn und Hamburg feiern die Capitals am Wochenende ihre Heimpremiere. Gegner am Samstag um 17 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr im Stadion in der Rheinaue sind die Dohren Wild Farmers. Ein Team, das in den letzten Jahren regelmäßig die Playoffs erreicht hat und sich auch für diese Saison viel vorgenommen hat. Gegen die Wild Farmers holen die Capitals gleichzeitig die Saisoneröffnung nach. Musik und der traditionelle First Pitch stimmen die Fans auf die Bundesligasaison ein. Mit einer guten Leistung will das Team von Headcoach Stan Exeter seinen Beitrag zur guten Stimmung beitragen.

Die beiden Siegteilungen in Paderborn und Hamburg zeigten deutlich, dass zwar das Pitching und die Defensive gut funktionieren, aber die Bonner Offensive noch nicht zu ihrer Form gefunden hat. Immerhin gelangen der Bonner Offensive im zweiten Spiel in Hamburg acht Hits. Allerdings brachten die Schläge nicht den erhofften Ertrag. Zahlen machen dies deutlich: In beiden Spielen gelang es den Capitals nicht, die zwölf Läufer auf den Bases zwei und drei nach Hause zu schlagen. Für Coach Exeter also noch viel Arbeit, die Hitter in Schwung zu bringen. Dagegen schlagen sich die beiden Youngster in der Starting Line-up, Eric Kunze und Collin Uzoewulu, bislang gut. Vor allem der 19-jährige Kunze hat mit der Position des Catchers eine verantwortungsvolle Aufgabe von Routinier Vinny Ahrens übernommen, der nach Rotterdam gewechselt ist. hto