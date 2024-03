Baseball Bundesliga Bonn Capitals setzen auf Pitching und Jugend

Bundesliga-Saisonstart am 6. April

Die neue Bundesliga-Saison startet für die Bonn Capitals mit zwei Auswärtsspielen bei den Untouchables Paderborn am 6./7. April, in der Folgewoche geht es zu den Hamburg Stealers. Erst am Wochenende 20./21. April treten die Bonner erstmals zu Hause an, dann kommen die Dohren Wild Farmers ins Baseballstadion in der Rheinaue. Zuvor bestreiten die Capitals aber bereits zwei Testspiele daheim gegen einen äußerst attraktiven Gegner. Am Samstag, 30. März (ab 14 Uhr), und Sonntag, 31. März (ab 13 Uhr), ist der Honkbalclub Allen Weerbaar (HCAW) aus Bussum zu Gast in Bonn. Die Niederländer sind amtierender Champions-Cup-Gewinner, also Sieger des höchsten Europapokals im Baseball.