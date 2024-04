Softball bei den Bonn Capitals „Der Zusammenhalt ist die große Stärke des Teams“

Rund um das Vereinsheim der Bonn Capitals herrscht lebhaftes Treiben. Eine Gruppe kleiner Kinder trainiert auf einem der rund um das Gebäude angeordneten vier Spielfelder. Eltern stehen auf der Anlage an der Martin-Luther-King-Straße und unterhalten sich angeregt. Spielerinnen und Spieler der beiden Erwachsenenmannschaften trudeln ein, begrüßen sich mit einer freundschaftlichen Umarmung und laufen in Richtung Kabine, um sich für das anstehende Training umzuziehen. Und zahlreiche Helfer packen an, um kleinere Arbeiten zu erledigen: Es werden Stühle abgewaschen, es wird geräumt und geputzt. Es geht familiär zu in dem Verein, der mitten in den Vorbereitungen auf die anstehende Sommersaison steckt, die am vergangenen Wochenende für die Bundesliga-Baseballer bereits begonnen hat.