Baseball-Bundesliga : Bonn Capitals treffen am Wochenende auf Paderborn

Bonn Capitals treffen am Wochenende auf Paderborn

Bonn Die Bonn Capitals wollen am Wochenende ihre Siegesserie zum Saisonstart gegen Paderborn ausbauen. Die Hausherren setzen dabei auf ihre bislang sehr starke Offensive.

Sechs Spiele, sechs Siege – Baseball-Bundesligist Bonn Capitals ist perfekt in die für den Norden verkürzte Normalrunde gestartet. Der deutsche Vizemeister spielte nicht immer überzeugend, konnte sich aber auf seine starke Offensive verlassen, die entscheidend daran beteiligt war, auch enge Partien zu gewinnen. Am Wochenende (Samstag, 19 Uhr; Sonntag, 14 Uhr) treffen die Capitals im Stadion in der Rheinaue auf die Untouchables aus Paderborn.