Baseball-Bundesliga Neue Gewohnheit bei den Capitals

Was in den vergangenen Spielzeiten beim deutschen Baseballmeister Bonn Capitals in der Normalrunde der Baseball-Bundesliga eher selten vorkam, wird in dieser Saison fast schon zur unliebsamen Gewohnheit – die Siegteilung. Denn auch bei den Paderborn Untouchables reichte es für die Mannschaft von Spielertrainer Wilson Lee nur zu einem sogenannten Split. Nach der 2:3-Niederlage am Samstag gewannen die Capitals Spiel zwei am Sonntag mit dem gleichen Ergebnis. Am kommenden Wochenende, dann in Bonn, stehen sich beide Teams erneut gegenüber. „Wir schaffen es offensiv nicht, Druck auf die gegnerischen Pitcher auszuüben und erfolgreiche Schläge zu landen“, kommentierte Bonns Sportdirektor Florian Nehring das Ergebnis.