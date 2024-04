Saisonauftakt der Bonn Capitals Bonn Capitals starten mit Siegteilung in Paderborn

Entscheidend mitverantwortlich für den Auftaktsieg am Samstag waren Pitcher Markus Solbach und Teamkapitän Eric Brenk. Solbach warf nicht nur neun Strikeouts und hielt so die Paderborner Offensive in Schach. Solbach trat auch in der Offensive an und sorgte für den ersten Punkt der neuen Saison durch Brenk. Der Shortstop der Capitals war gleich voll da und erlief von den insgesamt sieben Bonner Runs an diesem Wochenende fünf. Für die drei Runs am Samstag benötigte Brenk nicht einmal einen Hit, denn nach überschaubarem Pitching der Hausherren reichten Walks, um auf die Bases zu kommen. Dort war Brenk dann zur Stelle, wenn seine Mannschaftskollegen ihre Hits landeten oder der Gegner Fehler machte. Nach der Bonner 2:1-Führung im achten Inning und den Hits von Danny Lankhorst und Daniel Sanchez waren Eric Kunze, Brenk und Lankhorst mit weiteren Punkten für die Gäste erfolgreich. Nachdem Solbach seinen Arbeitsplatz verlassen hatte, geriet die Bonner Defensive im neunten Inning nochmals ins Wanken. Die Neuzugänge Marcel Giraud und Finn Freisberg hatten Mühe, die Untouchables in Schach zu halten. Am Ende aber sollte es zu einem 5:3 für die Capitals reichen.